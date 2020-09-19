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В Евпатории инвалида обязали разобрать пристройку к квартире по жалобе московского доцента

Лишние квадратные метры соседей снизу не давали преподавателю спокойно спать
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Соседу не понравился пандус под балконом

Соседу не понравился пандус под балконом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Евпатории семью инвалида по суду обязали разобрать пристройку к квартире на первом этаже, несмотря на официальное разрешение на строительство от администрации города. Соседская крыша под балконом беспокоила доцента из Москвы — он опасался, что ею воспользуются квартирные воры и обратился в суд с иском о сносе.

Инвалид Дмитрий Павлов благодаря пристройке получил возможность сделать пандус и миновать подъездную лестницу. Юноша занимается пауэрлифтингом и регулярно посещает тренировки. Уже в российской юрисдикции комиссия горадминистрации дала добро на дополнительный выход из квартиры с пандусом, но подписи под документом чиновники не поставили, только печать. Это стало основанием признать пристройку не законной и обязать вернуть фасад в первоначальный вид.

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