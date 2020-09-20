Погода в Крыму на 20 сентября: без осадков и тепло до +27

На ЮБК температура воды в море + 24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, на большей части территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Керчи переменная облачность. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 22…24°

Температура воды в Черном море не опускается ниже + 22°.

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