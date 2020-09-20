Температура воды в Крыму в Черном море 20 сентября 2020

Сейчас самую низкую температуру морской воды отмечают в Керченском проливе - 20 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самую низкую температуру моря на востоке региона синоптики фиксируют в Керченском проливе – 20 градусов. На два градуса теплее в Азовском море – 22 градуса.

Самая теплая вода сейчас в Ялте – 24 градуса. Самая холодная – в Феодосии и Севастополе: 22 градуса. В районе Карадага и Алушты море прогрелось до 23 градусов.

На западном побережье региона море на градус похолодало. Так, и в Евпатории, и в Черноморском температура воды составила 22 градуса.

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