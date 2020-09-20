Участок дороги Симферополь – Мирное могут сдать в эксплуатацию раньше. Фото: Архив "КП"

Один из участков трассы Симферополь – Евпатория – Мирный – дорогу от села Школьное до Скворцово - могут сдать в эксплуатацию раньше срока.

Помимо этого, строительные работы на всей автодороге уже подходят к концу. Сейчас полным ходом идет укладка асфальта, установка ограждений и возведение путепроводов.

- Переустройство инженерных коммуникаций выполнено на 70%. Ведутся работы по строительству надземных пешеходных переходов. 50% дорожных знаков установлено, - уточнил министр транспорта Крыма Сергей Карпов, слова которого приводит пресс-служба Минтранса РК.

Он добавил, что все еще остается острым вопрос изъятия земли, где идет строительство транспортной развязки с Евпаторийским шоссе.

Все строительные работы планируют завершить к сентябрю 2021 года, а ввести дорогу в эксплуатацию – в декабре 2021 года.

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