В Крыму за сутки зафиксировали 79 случаев заражения COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 79 человек. Из них 52 обратились в больницу за медпомощью самостоятельно, почувствовав неладное. 23 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 3 при скрининге здорового населения. Еще один больной COVID-19 приехал с Украины.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3729 случаев новой коронавирусной инфекции. 95 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2863 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 647 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

За весь период пандемии выздоровела 2404 человек, умерло – 47 человек. В лабораториях за сутки обследовали 3991 человека.

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