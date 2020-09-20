В Крыму за покупку иномарки судебного пристава оштрафовали на 6 миллионов рублей. Фото: Виталий КАРНАУХ

Крымского судебного пристава оштрафовали на 6 миллионов рублей за покупку иномарки, стоимость которой превысила общий доход семьи за несколько лет.

Автомобиль марки Mercedes-Benz 4MATIC Coupe появился у старшего судебного пристава спецотдела оперативного дежурства четыре года назад. Как сообщили в пресс-службе крымского отделения Генпрокуратуры РФ, машина стоила 5,9 миллионов рублей. Стоимость покупки превысила трехлетний объем доходов семьи.

Началась проверка, во время которой выяснить, откуда взялись деньги на дорогую иномарку, так и не удалось. Прокуратура обратилась в суд. Сейчас бывший судебный пристав должен выплатить штраф в размере стоимости автомобиля – почти 6 миллионов рублей.

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