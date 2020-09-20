В Большой Алуште вводят ограничительные меры подачи воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Алушты, Партенита и Малого Маяка переводят на режим экономии воды. Так, с 23 сентября по ночам в системе будут снижать давление.

- Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды, - подчеркнула глава администрации курортного города Галина Огнева в соцсетях.

Она также добавила, что запасов Изобильненского водохранилища осталось до декабря.

- Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки, это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года, - подчеркнула Огнева.

Она также попросила местных жителей отнестись с пониманием к ситуации и не делать на ночь больших запасов, поскольку с утра вода снова будет идти под напором.

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