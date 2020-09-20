«Крым – это Украина»: свое мнение о регионе высказал украинский боксер

Украинский боксер Максим Бурсак изменил свое мнение насчет Крыма. Фото: Максим Бурсак / Instagram

Свое мнение насчет принадлежности Крыма изменил профессиональный боксер Украины Максим Бурсак. В своем Instagram он выложил фотографию с сине-желтым флагом и надписью «Крым – это Украина».

Возможно, позиция поменялась из-за предстоящих выборов, участником которых является спортсмен. Бурсак поборется за место депутата Киевского горсовета от партии «Удар» Виталия Кличко. Голосование пройдет 25 октября.

Раньше боксер отвечал, что Крым принадлежит крымчанам, а вопрос о России как об «агрессоре» называл провокационным.

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