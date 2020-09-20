В трех городах Крыма прошла акция «Белый цветок»

В трех городах Крыма прошла ежегодная благотворительная акция «Белый цветок». Фото: официальный сайт мероприятия.

В Симферополе, Феодосии и Евпатории прошла ежегодная благотворительная акция «Белый цветок». Она началась в 15.00 и длилась до самого вечера.

Мероприятие с насыщенной программой посетили больше тысячи человек. Для публики организаторы подготовили бал, конкурс костюмов, ярмарки и мастер-классы. А в крымской столице гостей акции вечером ждал спектакль «Царская семья» и турнир по шахматам.

Победителей конкурса на лучший наряд начала XX века назвали в 17.00, а общие итоги мероприятия подводили уже в 19.00. На часть средств, собранные во время акции, купят билеты детям, нуждающимся в транспортировке в больницы других регионов. Другая часть пойдет на строительство Крымского детского хосписа.

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