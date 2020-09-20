В Симферополе и Севастополе 21 сентября частично не будет электричества

Электричество отключат на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 сентября, в понедельник в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество, потому что энергетики будут приводить в порядок различное оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Речная, 1, 1а, 2а, 4, 8, 12;
ул. Павленко, 2;
пер. Кронштадский, 8;
пер. Речной, 2/7-4 (чет), 7, 9.
ООО «Крым-Мега-ОПТ»; ГСК «Юпитер»;
ул. Арендная, 2-18 (чет), 1-11 (нечет);
ул. Земляничная, 1-16;
ул. Кирпичная, 1-10;
ул. Посевная, 2-10 (чет);
ул. Сосновая, 1-17;
ул. Лунная, 1а,1,3,9в,11,17;
ул. Зелёная, 1-6;
проезд Земляничный, 3;
ул. Ивана Купала;
ул. Папоротниковая;
ул. Симург;
ул. Мермерша;
ул. Джанкойская, 86-108 (чет), 85-105 (нечет);
ул. Ларионова, 65-99 (нечет), 101;
ул. Ракетная, 17, 20-26 (чет);
ул. Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Ген. Лебедя, 30;
ул. Хрюкина, 16, 18, 22;
ул. Хрусталева, 161, 163, 165, 177;
Пр. Ген. Острякова, 139-А, 172, 177, 188, 197, 197-А, 199, 201, 201-А, 205, 224, 232, 246, 248-А;
ул. Артиллеристов, 22;
ул. Донская, 2,6-38,1-а,1-б,3-21;
ул. Драчука, 25-27;
ул. Кавказская, 8-10, 5-11;
ул. Таманская, 6-16,11;
ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45
с 8.00 до 17.00
село Передовое: пер. Южный 8-А; уч.27, уч.28; ул. Хромченко 3-11(нечет),6-16(чет),42-48(чет),56; ул. КСП "Красный Октябрь" уч.24, (гр. Толстов И.И.).
село Широкое: пер. Калиновый 1-5(нечет),2-12(чет),16; ул. Клюшкина 2-28(чет),3-А,3-29(нечет),9-Г,33,35,46-52(чет),51-87(нечет),56-60(чет),66,97,99,103; пер. Ракитовый 1,2,3,4; пер. Яблоневый 5,6,7; ул. Булгакова 31-А,33-79(нечет),48,50,52,56-А,56-Б,62-110(чет),77-А,103-109(нечет),119,127,129/1-А; пер. Звонкий 3,4; ул. Микадзе 1-23(нечет),2-26(чет); ул. Приозерная 8-48(чет).
ул. Феодосийская 55;
ул. Молочная 8,26,29,32,34,36,37,43,46,52,54,56,55-69(нечет),72,74,78,82-88(чет);
пер. Молочный 1-А,1-11(нечет),2,6-А,14-26(чет),15,17,19,23-33(нечет),37;
ул. Шабалина 8-Д,10-Д
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