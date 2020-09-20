В Симферополе и Севастополе 21 сентября частично не будет электричества

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 сентября, в понедельник в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество, потому что энергетики будут приводить в порядок различное оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Речная, 1, 1а, 2а, 4, 8, 12;

ул. Павленко, 2;

пер. Кронштадский, 8;

пер. Речной, 2/7-4 (чет), 7, 9.

ООО «Крым-Мега-ОПТ»; ГСК «Юпитер»;

ул. Арендная, 2-18 (чет), 1-11 (нечет);

ул. Земляничная, 1-16;

ул. Кирпичная, 1-10;

ул. Посевная, 2-10 (чет);

ул. Сосновая, 1-17;

ул. Лунная, 1а,1,3,9в,11,17;

ул. Зелёная, 1-6;

проезд Земляничный, 3;

ул. Ивана Купала;

ул. Папоротниковая;

ул. Симург;

ул. Мермерша;

ул. Джанкойская, 86-108 (чет), 85-105 (нечет);

ул. Ларионова, 65-99 (нечет), 101;

ул. Ракетная, 17, 20-26 (чет);

ул. Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Ген. Лебедя, 30;

ул. Хрюкина, 16, 18, 22;

ул. Хрусталева, 161, 163, 165, 177;

Пр. Ген. Острякова, 139-А, 172, 177, 188, 197, 197-А, 199, 201, 201-А, 205, 224, 232, 246, 248-А;

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2,6-38,1-а,1-б,3-21;

ул. Драчука, 25-27;

ул. Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 6-16,11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45

с 8.00 до 17.00

село Передовое: пер. Южный 8-А; уч.27, уч.28; ул. Хромченко 3-11(нечет),6-16(чет),42-48(чет),56; ул. КСП "Красный Октябрь" уч.24, (гр. Толстов И.И.).

село Широкое: пер. Калиновый 1-5(нечет),2-12(чет),16; ул. Клюшкина 2-28(чет),3-А,3-29(нечет),9-Г,33,35,46-52(чет),51-87(нечет),56-60(чет),66,97,99,103; пер. Ракитовый 1,2,3,4; пер. Яблоневый 5,6,7; ул. Булгакова 31-А,33-79(нечет),48,50,52,56-А,56-Б,62-110(чет),77-А,103-109(нечет),119,127,129/1-А; пер. Звонкий 3,4; ул. Микадзе 1-23(нечет),2-26(чет); ул. Приозерная 8-48(чет).

ул. Феодосийская 55;

ул. Молочная 8,26,29,32,34,36,37,43,46,52,54,56,55-69(нечет),72,74,78,82-88(чет);

пер. Молочный 1-А,1-11(нечет),2,6-А,14-26(чет),15,17,19,23-33(нечет),37;

ул. Шабалина 8-Д,10-Д

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