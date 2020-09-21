Температура воды в Крыму в Черном море 21 сентября 2020

Самую низкую температуру морской воды фиксируют в Керченском проливе. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая низкая температура морской воды сейчас на востоке региона. Так, в Керченском проливе она составила всего 21 градус. На градус теплее вода в Азовском море – 22 градуса.

На юге республики самую высокую температуру морской воды фиксируют в Ялте – 24 градуса. Самую низкую – в Севастополе: 21 градус. В Феодосии и Алуште температура морской воды составила 22 градуса, в районе Карадага – 23 градуса.

Стало холоднее море у берегов Евпатории – 21 градус. Но в Черноморском вода сохраняет свои 22 градуса.

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