Погода в Крыму на 21 сентября: сухо и тепло до +27

Температура воды в Черном море у берегов Ялты + 24°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 сентября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, на большей части территории в силе и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью днем 25…27°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
Температура воды в Черном море 21… 24°.
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