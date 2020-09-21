Погода в Крыму на 21 сентября: сухо и тепло до +27

Температура воды в Черном море у берегов Ялты + 24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 сентября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, на большей части территории в силе и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью днем 25…27°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

Температура воды в Черном море 21… 24°.

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