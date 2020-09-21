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В Крыму прекратили диспансеризацию до полной отмены режима повышенной готовности

Диспансеризацию смогут пройти только дети-сироты
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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В Крыму на время приостановили проведение диспансеризации и медосмотров.

В Крыму на время приостановили проведение диспансеризации и медосмотров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

До полного снятия режима «Повышенной готовности» в больницах не будут проводить медосмотров и диспансеризации. Исключение сделали для детей-сирот.

Указ главы региона Сергея Аксенова о приостановке проведения медосмотров и диспансеризации опубликовали на официальном сайте Правительства Крыма.

- Обеспечить приостановление работ по проведению медицинских осмотров и диспансеризации населения медицинскими организациями Республики Крым на период действия режима функционирования «Повышенная готовность», - прописано в документе.

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