В Крыму выпало в 2,5 раза меньше годовой нормы осадков

В этом году в Крыму осадков выпало в 2,5 раза меньше годовой нормы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Решить проблему острой нехватки воды в Крыму могли бы осадки. Но в этом году их выпало в 2,5 раза меньше необходимого региону количества.

Для восстановления водного баланса нужно больше 500 миллиметров осадков – как раз годовая норма, объяснил климатолог, доцент КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Рябов.

Напомним, забор воды из симферопольских водохранилищ постепенно уменьшают. Но при этом общий объем подаваемой воды пока не сократился – нехватку возмещают забором воды из скважин.

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