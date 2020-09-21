«Лето продолжается»: Какой будет погода в Крыму на этой неделе

Лето вновь вернулось на теплый полуостров Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

После недолгого похолодания и пасмурной погоды в Крым вновь возвращается теплая осень, сообщила КП-Крым начальник гидрометцентра респулики Татьяна Любецкая.

По прогнозам синоптика, ближайшая неделя будет очень теплой - 25-27 градусов тепла, но ночи все же будут холодные - 5-10 градусов тепла.

- Бархатный сезон продолжается, можно смело купаться в море, ведь температура морской воды все еще комфортна для плавания, - отметила Любецкая. - В Черном море - 23 градуса, а в Азовском - 21.

Напомним, в минувшие выходные на полуострове из-за холодного фронта отмечалось резкое похолодание - 18-23 градуса тепа.

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