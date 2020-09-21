В Крыму пьяная женщина полтора часа насильно держала у себя дома дочь соседки. Фото: официальный сайт Нижнегорского районного суда.

Жительнице Нижнегорского района дали условный срок за то, что она в пьяном состоянии заперла в своем доме шестилетнюю девочку. Ребенка обвиняемая удерживала у себя полтора часа из-за ненависти к ее матери.

Инцидент произошел в мае этого года. Обвиняемая, 33-летняя местная жительница, по пьяни на полтора часа заперла в комнате дочь соседки, чтобы той досадить. Отпустила она ребенка после настойчивых требований матери и соседей.

Против женщины, насильно удерживавшей в своем доме девочку, возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Но, учтя тот факт, что у обвиняемой есть два ребенка, а также нет судимости, служители Фемиды сделали наказание условным с испытательным сроком на год.

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