Под Феодосией группа туристов на машине увязла в грязи пересохшего озера. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В районе горы Клементьева под Феодосией в грязи увязла машина при попытке прокатиться по дну пересохшего озера Штаны.

Об инциденте в службу спасения сообщили вечером 19 сентября. На место происшествия оперативно выехала бригада спасателей.

В автомобиле была супружеская пара с годовалым ребенком. С собой у семьи не было теплых вещей, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Машину из грязи вытащили с помощью спецоборудования. Медпомощь никому не понадобилась.

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