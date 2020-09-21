Аксенов поручил избавиться от ржавой воды в кранах симферопольцев

В последнее время случаи грязной воды в Симферополе участились Фото: Архив "КП"

Возмущенные жители крымской столицы продолжают жаловаться на грязную воду в кранах своих домов, власти обещают исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

- У нас есть обращения по грязной воде, и они не сняты до сих пор. Поэтому давайте в такой ситуации, когда струйка тонкая идет, чтобы хоть не ржавой воды, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Основного способа решения проблемы с ржавой водой еще нет, однако, по словам главы Крыма, он будет найден в скором времени и с учетом долгосрочной перспективы ограниченного водоснабжения.

- Я проблемы не вижу, Понятно, почему это происходит: давайте найдем техническое решение, - отметил Аксенов.

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