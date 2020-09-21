Олимпийская чемпионка отказалась отдыхать в Крыму из-за высоких цен

За одну неделю в ялтинском отеле Шишкиной пришлось заплатить 68 тысяч рублей. Фото: Instagram Аллы Шишкиной

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, которая приехала отдохнуть на солнечный полуостров, осталась недовольна.

По словам Шишкиной, если хочется отдохнуть в Крыму, придется заплатить кругленькую сумму, так как сервис здесь дороже, чем в других городах и даже странах.

- Цены во всех отелях взлетели до уровня хороших отелей Европы, Азии и других курортов. Но вроде же свое, родное, где лояльность к своим же гражданам?, - возмущается у себя в Instagram спортсменка.

За одну неделю в ялтинском отеле Шишкиной пришлось заплатить 68 тысяч рублей. Однако, как отмечает девушка, номер совсем не выглядел как люкс: дешевая обшарпанная мебель, ремонт «тяп-ляп» и хромающий сервис. Но из плюсов чемпионка отметила «приличный SPA».

- В ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Лишь бы границы были открыты, - заключила туристка.

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