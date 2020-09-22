Новым замглавы Ялты стал чиновник из Белоруссии. Фото: официальный сайт администрации Ялты.

Глава администрации Ялты выбрал себе нового заместителя. Должность занял Михаил Гаврилович Загорцев, приехавший в Крым из Белоруссии.

В его обязанности войдет курирование работы территориальных органов, сферы ДЖКХ и общественный транспорт. Именно по этим направлениям он работал больше всего до назначения на пост замглавы Ялты, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу администрацию курортной столицы Крыма.

Мэр курортной столицы Крыма уверен, что полученный опыт Михаил Загорцев с успехом применит для решения поставленных перед ним вопросов и задач.

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