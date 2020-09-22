В симферопольском баре турист выстрелил в лицо местному жителю

Фото: Архив "КП" Фото: Лия МУРАДЬЯН

В симферопольском баре произошел конфликт между местным жителем и приезжим из Ульяновска.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 27-летний нетрезвый турист поссорился с одним из посетителей бара. Конфликт закончился тем, что житель Ульяновска выстрелил мужчине в лицо из пневматического пистолета.

На туриста завели уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, против злоумышленника возбудили еще одно уголовное дело - за умышленное причинение легкого вреда здоровью. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас хулиган находится под домашним арестом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50