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Старинный графский замок под Симферополем приведут в порядок

Одним из инвесторов проекта выступил дальний родственник владельцев усадьбы Монжене
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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От старинной неоготической усадьбы Монжене остались одни руины.

От старинной неоготической усадьбы Монжене остались одни руины.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В умелые руки крымских архитекторов передали усадьбу Монжене, построенную в Симферопольском районе в 80-х годах XIX века. Она уже давно нуждалась в реконструкции, ведь все, что осталось от некогда богатого графского замка, - обшарпанные стены, широкая лестница и часть флигеля в виде трехэтажной башни.

- На сегодняшний день проводится работа по определению вокруг замка земельных участков, у кого какие в аренде помещения под растениеводство, мы определяем с целью дальнейшего расширения прилегающей территории, - рассказал глава администрации Добровского сельского поселения Олег Литвиненко, слова которого приводит Крым 24.

Во время создания эскизного проекта архитекторы пришли к решению вернуть графскому замку первозданный облик. Над чертежами трудились пять лет.

- Все будет сделано по тем технологиям, которые использовали мастера в то время, - подчеркнул архитектор Шукри Халилов.

По случайному стечению обстоятельств один из инвесторов оказался дальним родственником семьи Кесслеров, для которых и строился неоготический замок. После всех реставрационных работ он сможет использовать его в своих целях. Но и у государства на усадьбу есть свои планы.

- Мы ведем переговоры с министерством культуры РФ, в части включение в программы, где могут быть выделены средства на проектирование, - подчеркнул замначальника департамента государственной охраны Минкультуры Александр Жаворонков.

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