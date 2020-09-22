Крымские электрички начнут ходить по зимнему расписанию. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму пригородные поезда с 21 сентября перейдут на зимнее расписание. Это связано с окончанием курортного сезона.

Так, теперь не будет вечерних рейсов из Севастополя в Симферополь и обратно. С более подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Помимо этого, Южная пригородная пассажирская компания выпустила в работу мобильное приложение «В путь – билеты на электрички». Оно позволит людям ознакомиться с расписанием поездов и узнать стоимость на билет.

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