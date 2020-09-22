Ученые рассказали, поможет ли Крыму искусственный вызов осадков

Метод искусственного вызывания осадков может быть эффективен только в случае комплексного подхода Фото: Михаил ПАТЛИС

Искусственное вызывание осадков не решит водную проблему Крыма, заявила заведующий кафедрой геоэкологии Крымского федерального университета Татьяна Бобра.

Такой метод может помочь только локально, если необходимо получить осадки в определенном месте и в определенное время. Но если речь идет о значительном пополнении запасов поверхностных водоемов и водохранилищ Крыма, то такой метод не даст эффекта.

Искусственное вызывание осадков может применяться только в комплексе с другими методами и подходами в решении водной проблемы региона, считает Бобра.

К тому же не все облака пригодны для атмосферного воздействия с целью искусственного вызывания осадков.

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