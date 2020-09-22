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На четырех улицах Симферополя уже ведется видеонаблюдение за бочками с водой

В ближайшее время камеры появятся около всех резервуаров крымской столицы
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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На четырех улицах Симферополя уже ведется видеонаблюдение за баками.

На четырех улицах Симферополя уже ведется видеонаблюдение за баками.

Фото: Анна КИРИЕНКО

Уже на четырех улицах крымской столицы установили круглосуточное видеонаблюдение за бочками с водой. Камерами планируется снабдить все резервуары Симферополя.

- Провайдеры взяли на себя обязательства на безвозмездной основе установить круглосуточное видеонаблюдение, - уточнил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик, слова которого приводит пресс-служба администрации крымской столицы.

Так, камеры уже работают на улицах Самокиша, Бородина, Лизы Чайкиной и Ростовской. В ближайшее время видеонаблюдение будет вестись за всеми баками.

Напомним, на безвозмездной основе согласились установить камеры только 7 провайдеров. А о камерах впервые заговорили после инцидента с баками для воды: тогда неизвестные хулиганы испортили топором и гвоздями шесть емкостей.

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