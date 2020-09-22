Крымские учителя получат 259 миллионов рублей надбавками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За классное руководство крымские учителя получат больше 259 миллионов рублей надбавками. Соответствующее постановление опубликовали на официально портале Совета министров Крыма.

Для городских округов выделили 122,6 миллионов рублей. Больше всего получат Симферополь - 44,7 миллионов рублей, Ялта – 14,4 миллиона рублей и Евпатория – 13,4 миллиона рублей. Меньше всего денег на выплаты необходимо Сакам – 3,38 миллионов рублей, Армянску и Красноперекопску – 3,046 миллиона рублей.

Оставшуюся часть распределят между муниципальными районами. Наибольшая сумма уйдет в Симферопольский, Бахчисарайский и Красногвардейский районы. Самая маленькая уйдет в Красноперекопский район.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50