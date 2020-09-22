В симферопольской библиотеке открыли книжную экспозицию «Куба – остров солнца». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В республиканской научной библиотеке имени И. Я. Франко Симферополя открылась книжная выставка на тему «Куба – остров солнца». Экспозиция состоит из трех разделов, познакомиться с которыми можно будет в любое время до конца сентября.

Первый раздел расскажет о Кубе в целом: затронет историю возникновения и становления государства, устройство внешней и внутренней политики, экономическую систему, тему революций и последовавших за ними преобразований и так далее.

Во второй раздел сотрудники библиотеки собрали все произведения, повествующие о кубинском революционере, ставшим лидером движения против диктатуры, Фиделю Кастро. Помимо его пути от революционера к премьер-министру и президенту в экспозиции есть книги, раскрывающие его образ обычного человека. Для поклонников личности Фиделя Кастро в выставку специально включили его монографию.

Завершает экспозицию литература, рассказывающая об искусстве Кубы. Здесь представлены произведения классической и детской литературы, а также любовная поэзия кубинских авторов начала XX века.

На торжественной церемонии открытия выставки присутствовала министр финансов Крыма, председатель регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико.

- Спасибо большое, что сделали такую выставку. Куба действительно интересная страна. Чему нам можно поучиться у кубинцев — это жизнерадостности несмотря на объективные трудности, - подчеркнула Кивико, слова которой приводит Крымская газета.

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