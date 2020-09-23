Начало октября принесет в Крым дожди и похолодание

Осень придет в Крым в октябре. Фото: Алекс Кедми.

Первая неделя октября принесет в Крым похолодание и дожди. Вслед за снижением температуры воздуха, начнет опускаться и температура в Черном море.

Как сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «ФОБОС», в октябре в Крыму будет холоднее, чем обычно, на несколько градусов.

Осень начнет входить в свои права, поэтому гостям и жителям республики следует приготовиться к дождям и похолоданию, заявил Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Напомним, что этот год стал для Крыма самым засушливым за последние 150 лент. Засуха привела к введению режима подачи воды для жителей Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов. Власти республики рассчитывают на осадки в осенне-зимний период. При этом ученые уверены, что без опреснителей морской воды Крыму засуху не пережить.

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