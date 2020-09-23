В Крыму больных коронавирусом в легкой форме будут оставлять дома

В Крыму больных коронавирусом в легкой форме не будут госпитализировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 сентября всех легко больных коронавирусом в Крыму будут оставлять дома. Это необходимо, чтобы разгрузить медицинскую систему республики.

- Со следующей среды все легко больные будут проходить лечение амбулаторно на дому, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Это разгрузит нашу медицинскую систему.

В среднем ежесуточно в Крыму выявляют по 70 инфицированных, за последние сутки - 83. Всего с начала периода наблюдений зарегистрировано 3972 случаев коронавируса. Большая часть заболевших проживает в Симферополе.

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