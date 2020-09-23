Крым на два месяца раньше подошел к эпидпорогу по ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ подошла к эпидпорогу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крым на два месяца раньше срока подошел к эпидемическому порогу заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила главный санврач республики Наталья Пеньковская.

- На сегодняшний день Республика Крым подошла к пороговому уровню заболеваемости ОРВИ, что для нашего региона беспрецедентно,- отметила она. - Обычно к пороговому уровню мы подходили в ноябре, а переходили в декабре.

Рост острых респираторных инфекций усугубляет ситуацию с заболеваемостью COVID-19, и требует ускорить иммунизацию против гриппа.

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