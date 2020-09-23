Жителя Армянска могут посадить на 4 года за нелегальную «коллекцию» боеприпасов. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму.

В Армянске местный житель обзавелся нелегальной коллекцией боеприпасов и оружия времен Великой Отечественной войны, часть которых еще могла работать по назначению.

Под подозрение сотрудников крымского Погрануправления попал 62-летний житель Армянска. Во время обыска у него нашли и изъяли десятки различных видов боеприпасов и оружия.

- Проведенная баллистическая экспертиза позволила установить, что среди представленных на исследование образцов присутствуют боеспособные разнокалиберные патроны, а также изделия, пригодные для использования по целевому назначению, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

На допросе «коллекционер» объяснил, что оружие и боеприпасы он собирал на протяжении долгого времени. Некоторые из представленных предметов он специально искал в местах боев времен Великой Отечественной войны, а что-то мужчина изготовил сам.

- Изготовление самодельных пистолетов и приборов для бесшумной стрельбы, а также доработку пневматической винтовки производил самостоятельно, «с целью усовершенствования их боевых возможностей и улучшения своего мастерства», - уточнили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения боеприпасов. Обвиняемому может грозить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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