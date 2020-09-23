Руководителя десанта в Крыму обвинили в халатности из-за гибели двух военнослужащих

Фото: Архив "КП"

После неудачного десантирования в Крыму погибли двое военнослужащих одной из воинских частей ВДВ. Инцидент произошел в июне 2019 года.

По данным Крымского гарнизонного военного суда, в отношении руководителя десантирования было заведено уголовное дело. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Следователи установили, что у военных не оказалось спасжилетов при десантировании с борта вертолета. Кроме того, спасательный пост, выставленный на водоем, оказался не готов к работе.

Напомним, что инцидент произошел 26 июня 2019 года во время выполнения тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым». Двое десантников приземлились на водоем и не смогли снять с себя подвесные системы парашюта. В результате военнослужащие утонули.

Причины происшествия устанавливала комиссия командования ВДВ и правоохранительные органы.

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