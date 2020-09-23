В Крыму за сутки зарегистрировали 83 случая заражения COVID-19

В Крыму за сутки зафиксировали 83 случая заражения новой коронавирусной инфекции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки зафиксировали 83 случая заражения новой коронавирусной инфекции. Из них 59 самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. 23 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще одного выявили при скрининге здорового населения.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3972 случая новой коронавирусной инфекции. 96 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3093 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 659 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

С начала пандемии успешно побороли болезнь 2526 человек, умерло – 54 человека. В лабораториях за сутки на коронавирус обследовали 3824 человека.

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