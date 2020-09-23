Аксенов пригрозил закрыть предприятия, не соблюдающие требования Роспотребнадзора

Сферы и отрасли закрывать не будут, но будут приниматься отдельные решения относительно предприятий Фото: Архив "КП"

Крымские предприятия, которые не будут соблюдать эпидемиологические нормы, установленные Роспотребнадзором, закроются. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Также глава республики анонсировал проверки в помещениях предприятий и в общественном транспорте на соблюдение дистанции и масочного режима.

- При нарушении, несоблюдении эпидрежима будем принимать меры по закрытию таких предприятий. Мы все это уже проходили не один раз, - заявил Аксенов.

Он уточнил, что сферы и отрасли закрывать не будут, однако будут приниматься отдельные решения относительно предприятий, которые не соблюдают масочный режим и меры дезинфекции.

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