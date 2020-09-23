В Крыму за сутки скончалось еще 3 пациента с диагнозом COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 3 пациента с диагнозом COVID-19 скончалось в Крыму за сутки. Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 54 человек.

Напомним, за сутки в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболело 83 человека. 59 из них самостоятельно обратились в больницу за медпомощью. 23 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще одного выявили при скрининге здорового населения.

С начала пандемии выздоровело 2526 человек. В лабораториях за сутки провели 3824 теста на коронавирус.

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