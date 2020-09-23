В Крыму проведут расследования после отказа в госпитализации больным с коронавирусом

По случаям, где подтвердили коронавирус, будут проведены служебные расследования Фото: Валентина ВАГАНОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру здравоохранения РК Игорю Чемоданову ежедневно лично докладывать по каждому обращению граждан, которым отказали в госпитализации, несмотря на признаки тяжелой пневмонии.

Кроме того, по случаям, где подтвердили коронавирус, будут проведены служебные расследования.

- Игорь Геннадиевич, по каждому обращению, где люди с тяжелыми пневмониями жалуются, что их не госпитализируют, персонально каждый день докладывайте мне в телефонном режиме, почему не госпитализировали людей, и кто говорит, что нет мест в больницах, - заявил Аксенов во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Также глава республики рассказал о случае, что человек пожаловался на установленный у него 18 сентября ковид, а 22-23 числа он якобы еще находился дома. По этому факту Аксенов поручил провести служебные расследования.

- У меня есть два обращения, по которым отдельный будет разговор. Если действительно подтвердится, что люди не дождались врачебной помощи и ушли из жизни, будет разбирательство на самом высоком уровне, - добавил Сергей Аксенов.

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