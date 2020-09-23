Симферополь в лидерах по заболеваемости COVID-19 и пневмонией

В Симферополе самое большое число заболевщих коронавирусной инфекцией Фото: Иван МАКЕЕВ

Симферополь находится в лидерах по количеству заболевших COVID-19 и пневмонией. На столичный регион приходится от 50% до 80% выявленных случаев.

- Уровень заболеваемости пневмониями у нас продолжает расти, но не все они ковидные, - сообщила главный санврач республики Наталья Пеньковская. - Наибольший уровень заболеваемости в городе Симферополе. Это накладывается на ситуацию с коронавирусной инфекцией- самая плохая ситуация в Симферополе.

Всего с начала периода наблюдений зарегистрировано 3972 случаев коронавируса. Большая часть заболевших проживает в Симферополе.

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