Всех, кто работал с ковидными больными в Крыму, наградят выплатами и медалями

Такое решение принято для того, чтобы люди понимали, что их работа оценена Фото: Архив "КП"

В Крыму наградят всех, кто работал с зараженными коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это касается не только врачей, но и работников всех сфер.

- Всех, 100%, поощрить нашими крымскими государственными наградами: ордена, медали, почетные грамоты, благодарности и так далее, не говоря о том, что деньги и выплаты должны своевременно люди получать на руки, - заявил Аксенов. - Чтобы люди понимали, что их работа оценена.

Напомним, еще с апреля все медицинские работники, которые работали с зараженными COVID-19, получают дополнительную плату с апреля. Она составляет 80 тысяч рублей в месяц. Плата за работу медсестер составила 50 тысяч, а для младшего персонала 25 тысяч рублей.

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