Сентябрь стал рекордным по случаям COVID-19 в Крыму

Сентябрь побил рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сентябрь стал рекордным по количеству выявленных случаев COVID-19 в Крыму. Также на первый месяц осени пришлось 27% смертей от коронавируса.

- Сентябрь дает основную массу заболевших за весь период, - сообщила главный санврач республики Наталья Пеньковская. - Темп прироста по Республике Крым составляет 2,1 - это высокий темп. В августе он составлял 1,2.

За неделю выявлено 362 очага инфекции, из них 95% без распространения, групповых нет.

Количество новых случаев в очагах снизилось с 34% до 28%, выявление при обследовании здоровых - с 27% до 9%, завозных 1%. Число инфицированных COVID-19, получивших положительные пробы при обращении за медицинской помощью, увеличилось до 67%.

- При опросе заболевших 95% подтверждают нарушение масочного режима как в общественных местах, так и в транспорте, - подчеркнула Пеньковская. - Это, к сожалению, бич нашего менталитета, потому что население не соблюдает прописанные правила, которые установлены для снижения рисков распространения инфекции.

Всего с начала периода наблюдений зарегистрировано 3972 случаев коронавируса.

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