В госпитале Симферополя 25 COVID-положительных перевели в реанимацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В главном ковидном госпитале Симферополя в тяжелом состоянии пребывают 28 человек с коронавирусом, 25 из которых врачи перевели в реанимацию.

- 7 из них на ИВЛ, - уточнил во время заседания оперштаба по коронавирусу министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

Он добавил, что в медучреждениях Крыма увеличивается количество мест для COVID-положительных пациентов. На данный момент госпитали могут принять 1302 больных коронавирусом.

- Мы планируем в ближайшие дни развернуть 94 койки. В понедельник мы планируем развернуть еще 140 коек, - подчеркнул Чемоданов.

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