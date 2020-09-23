Муниципалитеты свели на нет профилактику коронавируса

Люди в масках большая редкость в транспорте и магазинах Фото: Михаил ПАТЛИС

Муниципальные администрации свели на нет профилактическую работу по нераспространению коронавирусной инфекции. При этом ситуация говорит о тенденции к росту заболеваемости.

- Мероприятия проводимые муниципалитетами сегодня не дают результатов, - подчеркнула главный санврач республики Наталья Пеньковская. - За неделю поступило всего 8 материалов на согласование внеплановых проверок, практически нет протоколов органов МВД за нарушение масочного режима, и те мероприятия, которые проводятся муниципалитетами, не позволяют оценить эффективно ту работу, которую они проводят.

При этом ситуация с заболеваемостью COVID-19 говорит о тенденции к росту, и от того, насколько население и предприниматели будут соблюдать установленные требования, зависят дальнейшие ограничения и режимы.

- Прошу муниципалитеты строго выполнять все предписания и протокольные решения, которые приняты на территории республики,- заключила Пеньковская.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму зарегистрировано 3972 случаев коронавируса. В сентябре выявлено 39% всех случаев. Темп прироста составил 2,1 против 1,2 в августе.

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