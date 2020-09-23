Власти уверяют, что Крым готов к отопительному сезону почти на 100%

Готовность в объектах здравоохранения составляет 93 процента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 99%, сообщил министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев на сессии Государственного совета.

- По данным еженедельного мониторинга по состоянию на последнюю контрольную дату - 22 сентября - общая готовность объектов ЖКХ, многоквартирных домов, объектов образования на территории Республики Крым составляет 99%, - заявил он.

Объекты здравоохранения готовы уже на 93%. До 15 октября подготовка продолжается на семи объектах, а на одном из них проводится комплексный капитальный ремонт здания инженерных сетей, который не закончится до конца отопительного сезона. Из-за этого врачи осуществляют прием пациентов в других учреждениях.

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