Депутаты согласовали отставку вице-премьера РК Юлии Жуковой

Фото: Юлия Жукова/Facebook

Крымские депутаты согласовали отставку вице-премьера республики Юлии Жуковой. В правительстве Жукова курировала сферы ЖКХ и транспорта, теперь ее обязанности распределены между другими вице-премьерами.

Отставку Жуковой согласовали сегодня на заседании крымского парламента. «За» проголосовал 61 депутат.

- В Государственный совет поступило предложение главы республики о согласовании освобождения от должности заместителя председателя Совета министров Жуковой Юлии Михайловны на основании поданного заявления, - сообщил глава парламента РК Владимир Константинов.

Юлию Жукову назначили на пост вице-премьера в мае прошлого года. До этого она занимала должность начальника Инспекции по жилищному надзору Крыма.

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