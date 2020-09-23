В Крыму местные жители должны за отопление свыше 850 миллионов рублей

Жители Крыма должны больше 850 миллионов рублей за отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Крыма должны за услуги теплоснабжения больше 850 миллионов рублей.

- Сейчас задолженность населения за услуги теплоснабжения составляет 852 миллионов рублей, - уточнил глава республиканского Министерства ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев на сессии Госсовета Крыма.

Эти деньги, по его словам, сейчас бы пошли на подготовку к отопительному сезону, на усовершенствование старых и введение новых энергосберегающих технологий, на повышение качества и надежности предоставляемых услуг.

Напомним, власти региона заверили местных жителей, что Крым к холодам готов почти на 100%.

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