В Крыму местные жители должны за отопление свыше 850 миллионов рублей

Жители Крыма должны больше 850 миллионов рублей за отопление.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Крыма должны за услуги теплоснабжения больше 850 миллионов рублей.
- Сейчас задолженность населения за услуги теплоснабжения составляет 852 миллионов рублей, - уточнил глава республиканского Министерства ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев на сессии Госсовета Крыма.
Эти деньги, по его словам, сейчас бы пошли на подготовку к отопительному сезону, на усовершенствование старых и введение новых энергосберегающих технологий, на повышение качества и надежности предоставляемых услуг.
Напомним, власти региона заверили местных жителей, что Крым к холодам готов почти на 100%.
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