Роспотребнадзор составил 69 протоколов на въезжающих из Украины в Крым

Нарушителей правил въезда в Крым начнут штрафовать Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное управление Роспотребнадзора составило 69 протоколов на въезжающих из Украины в Крым. Причина — не предоставление результатов тестирования на COVID-19.

По словам главного санитарного врача Натальи Пеньковской, с момента открытия границ количество въезжающих в Крым из Украины в сутки в среднем увеличилось с 250 до 750. Сейчас поток несколько снизился до 550-600 человек.

- Только 13% имеют при себе справки о коронавирусной инфекции, остальные получают предписание Роспотребнадзора, и в 67% случаев предоставляют результаты исследования,- отметила Пеьковская. - По остальной группе лиц материалы переданы в МВД, мы начинаем привлечение их к административной ответственности.

Главный санврач добавила, что зачастую при рассмотрении протоколов граждане предоставляют результаты исследований.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму зарегистрировано 3972 случаев коронавируса. В сентябре выявлено 39% всех случаев. Темп прироста составил 2,1 против 1,2 в августе.

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