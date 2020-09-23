В Евпатории водитель сбил ребенка на переходе

Ребенка пришлось госпитализировать. Фото: Архив "КП".
В Евпатории водитель иномарки сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе.
- Наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в управлении ГИБДД по Крыму.
Пострадавший ребенок получил закрытые переломы плеча, локтя и носа, а также ушибы и ссадины лица и голени.
По факту происшествия проводится проверка.
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