В Евпатории водитель сбил ребенка на переходе

Ребенка пришлось госпитализировать. Фото: Архив "КП".

В Евпатории водитель иномарки сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе.

- Наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в управлении ГИБДД по Крыму.

Пострадавший ребенок получил закрытые переломы плеча, локтя и носа, а также ушибы и ссадины лица и голени.

По факту происшествия проводится проверка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp,, Viber, Telegram +7 978 907 52 50