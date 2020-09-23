Около половины предприятий Симферополя поймали на нарушениях эпидрежима

Почти половина предприятий Симферополя не соблюдает профилактические меры. Фото: Михаил ПАТЛИС

Почти половина предприятий Симферополя не соблюдает профилактические меры. Где-то не было средств дезинфекции, разметок соцдистанции, рециркуляторов и бесконтактной термометрии. Работники некоторых организаций даже не имели масок и перчаток.

- В 39 из 79 структур выявлены нарушения соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, - уточнил начальник управления административных органов администрации города Сергей Роик, слова которого приводит пресс-служба администрации Симферополя.

Он добавил, что в крымской столице работают пять бригад, ежедневно проверяющих предприятия на соблюдение эпидемиологического режима. При выявлении нарушений составляется акт, а руководству организации даются сутки исправить ошибки.

- По истечении указанного времени, если требования по устранению нарушений не выполнены, составляется повторный акт обследования и материалы направляются в Роспотребнадзор для принятия решения о привлечении к административной ответственности, - подчеркнул Роик.

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