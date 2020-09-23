Денег нет: Почему в Крыму не собираются переходить к опреснению воды

Засуха привела к введению режима почасовой подачи воды. Фото: Архив "КП".

Сегодня в стране нет компаний, которые смогут построить в Крыму завод по опреснению морской воды. Поэтому, считает глава Министерства ЖКХ республики Дмитрий Черняев, не стоит надеется на решение проблемы дефицита воды за счет опреснителей.

- Мощность установок, которые когда-либо были построены в ближайших странах, составляли 20 тысяч кубических метров. Предприятие было построено в Казахстане. Только сейчас там приступают ко второй очереди - 40 тысяч кубометров, - заявил Черняев на заседании крымского парламента.

Сегодня в к разработке проектно-сметной документации для такого предприятия приступили в Геленджике. Опреснитель сможет прогонять через себя до 10 тысяч кубов воды.

- Для обеспечения только Симферополя сама площадка будет стоить около 20-30 миллиардов рублей, - уточнил министр.

Он отметил, что тема строительства опреснительного завода перспективная, но не даст быстрых решений.

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