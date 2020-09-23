В Крыму 46 классов отправили учиться дома. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму учиться на дому отправили учеников 46-и классов в 21-й школе. Больше всего обучающихся, переведенных на дистанционное обучение, оказалось в Симферополе.

- В основном болеют учителя. Дети после проведения анализов возвращаются к учебному процессу, - уточнила первый замминистра образования Крыма Валентина Бойко, слова которой приводит Крымское информационное агентство.

Полностью на карантин также закрыли один детский сад. В еще одном дошкольном учреждении по домам распустили 2 группы.

По словам Бойко, на данный момент с крымской электронной образовательной сетью проблем быть не должно.

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