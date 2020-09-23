По поручению Путина на реставрацию Воронцовского и Ханского дворцов выделят дополнительные средства

Фото: Архив "КП"

На реставрацию Воронцовского и Ханского дворцов в Крыму выделят дополнительные средства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Особо отмечу реставрацию Воронцовского и Ханского дворцов в Крыму, других уникальных объектов Крымского полуострова. Прошу вас эти решения поддержать, - сказал президент во время встречи с членами Совета Федерации.

Напомним, что реставрация Воронцовского дворца началась в 2018 году. Для выполнения первого этапа работ подрядчику выделили 60 миллионов рублей, на второй этап – 300 миллионов рублей. Однако компания «Меандр» не уложилась в сроки работ, и контракт был расторгнут.

Ханский дворец в Бахчисарае начали реставрировать осенью 2017 года. В Минкульте Крыма сообщили, что на восстановление 16-ти зданий дворца необходимо около двух миллиардов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp,, Viber, Telegram +7 978 907 52 50